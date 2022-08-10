Фигурант дела о гибели рабочих в московском коллекторе отправлен под домашний арест

Кузьминский суд Москвы отказал следствию в заключении под стражу Виктора Липатова по делу о гибели рабочих в коллекторе на улице Краснодарской. Два ближайших месяца он проведет под домашним арестом. Липатов руководил фирмой, которая ремонтировала люблинский коллектор.

7 августа вода там начала подниматься. Трое рабочих не смогли выбраться и погибли. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.