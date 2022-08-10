Суд назначил наказание гендиректору фирмы, проводившей работы в коллекторе в Люблине

Кузьминский суд назначил 2 месяца домашнего ареста гендиректору фирмы-подрядчика, которая проводила работы в коллекторе района Люблино. Там погибли три человека.

Во время проведения ремонта начался сильный дождь. Пятеро рабочих выбрались самостоятельно, еще пятерым помогли спасатели. Остальных сотрудников искали несколько часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.