Новости регионов: ректора БФУ имени Канта арестовали по делу о растрате

Суд в Калининграде отправил под арест ректора университета имени Иммануила Канта Александра Федорова. Сейчас он находится в СИЗО и пробудет там до 8 сентября. Мужчину и его заместителя подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По версии следствия, они присвоили свыше 18 миллионов рублей, которые якобы доплачивали работникам за интенсивность труда.

В Омской области посетитель поджег кафе. По информации регионального ГУ МВД, 50-летний мужчина отдыхал с друзьями, когда сотрудники заведения сделали ему замечание, что курить на веранде нельзя. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В итоге гость вернулся ночью и устроил поджог. Ущерб, по предварительным данным, составил около 5 миллионов рублей.

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