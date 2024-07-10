Новости регионов: калининградский суд отправил под арест ректора университета имени Канта

Суд в Калининграде отправил под арест ректора университета имени Иммануила Канта Александра Федорова. Сейчас он находится в СИЗО и пробудет там до 8 сентября. Арестованного и его заместителя подозревают в растрате денег в особо крупном размере. По версии следствия, они присвоили себе больше 18 миллионов рублей, которые якобы доплачивали работникам за интенсивность труда.

В Сочи потушили пожар в здании Лазаревского районного суда. Огонь возник на крыше здания и успел охватить почти 700 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Из здания еще до приезда пожарных успели выйти 40 человек. Причиной возгорания, по данным экстренных служб, могла стать неисправность в системе кондиционирования.

Три человека, в том числе ребенок, погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане. Как сообщают в экстренных службах, судно пролетало над кемпингом. Пилот выполнял маневр на низкой высоте, после чего самолет рухнул и моментально вспыхнул. По предварительным данным, возможной причиной стала техническая неисправность, также рассматривается версия об ошибке пилота. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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