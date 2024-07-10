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Новости

10 июля, 17:30

Происшествия

Новости регионов: калининградский суд отправил под арест ректора университета имени Канта

Новости регионов: калининградский суд отправил под арест ректора университета имени Канта

Суд приговорил к 5 годам воспитательной колонии подростка, который поджег своего знакомого

Суд арестовал обвиняемого в убийстве скейтера в Москве

"Безопасный город": суд арестовал фигурантов дела о нападении на сотрудницу "Матч ТВ"

Суд арестовал тренера молодежной сборной РФ по вольной борьбе за содействие терроризму

"Безопасный город": суд арестовал четверых фигурантов дела о похищении итальянца в Москве

Суд в Москве приостановил работу "Кухни на районе" на 90 суток

Собственницу сгоревшего здания во Фрязине поместили под домашний арест

Загоравшие на детской площадке мужчины арестованы

Суд приостановил работу "Кухни на районе" на 3 месяца

Суд в Калининграде отправил под арест ректора университета имени Иммануила Канта Александра Федорова. Сейчас он находится в СИЗО и пробудет там до 8 сентября. Арестованного и его заместителя подозревают в растрате денег в особо крупном размере. По версии следствия, они присвоили себе больше 18 миллионов рублей, которые якобы доплачивали работникам за интенсивность труда.

В Сочи потушили пожар в здании Лазаревского районного суда. Огонь возник на крыше здания и успел охватить почти 700 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Из здания еще до приезда пожарных успели выйти 40 человек. Причиной возгорания, по данным экстренных служб, могла стать неисправность в системе кондиционирования.

Три человека, в том числе ребенок, погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане. Как сообщают в экстренных службах, судно пролетало над кемпингом. Пилот выполнял маневр на низкой высоте, после чего самолет рухнул и моментально вспыхнул. По предварительным данным, возможной причиной стала техническая неисправность, также рассматривается версия об ошибке пилота. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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