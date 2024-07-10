Зюзинский суд приговорил к 5 годам воспитательной колонии подростка, который поджег своего знакомого на детской площадке в Южном Бутове. Инцидент произошел летом прошлого года.

Молодой человек облил горючей жидкостью своего несовершеннолетнего знакомого, а также покрытие детской площади, после чего поджег их. Через три недели пострадавший умер в больнице. Вину обвиняемый так и не признал, приговор ему вынесли по статье об убийстве с особой жестокостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

