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Новости

10 июля, 16:30

Происшествия

Суд приговорил к 5 годам воспитательной колонии подростка, который поджег своего знакомого

Суд приговорил к 5 годам воспитательной колонии подростка, который поджег своего знакомого

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Зюзинский суд приговорил к 5 годам воспитательной колонии подростка, который поджег своего знакомого на детской площадке в Южном Бутове. Инцидент произошел летом прошлого года.

Молодой человек облил горючей жидкостью своего несовершеннолетнего знакомого, а также покрытие детской площади, после чего поджег их. Через три недели пострадавший умер в больнице. Вину обвиняемый так и не признал, приговор ему вынесли по статье об убийстве с особой жестокостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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