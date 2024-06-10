Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 18:15

Происшествия

Суд арестовал на два месяца музыканта Романа Медведкина

Суд арестовал на два месяца музыканта Романа Медведкина

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Суд арестовал на два месяца музыканта Романа Медведкина, которого обвиняют в нападении на главу компании "Цифровые платформы" Арсения Щельцина и убийстве его друга Ивана Позднякова. Медведкин не признает свою вину.

Нападение произошло на Сиреневом бульваре в субботу, 8 июня. По версии следствия, из-за уличного конфликта задержанный Роман Медведкин нанес ножевые ранения двум людям, один из которых скончался в машине скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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