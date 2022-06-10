Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко

В ДНР Верховный суд приговорил к смертной казни иностранных наемников, воевавших на стороне Киева и сдавшихся в плен в Мариуполе и Волновахе.

Приговор вынесен двум британским подданным и одному марокканцу. Они признаны виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя Донецкой республики.

При этом один из наемников, Шон Пиннер, был признан террористом британскими властями и находился в розыске за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии. Теперь у осужденных будет месяц на апелляцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.