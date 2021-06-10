Гендиректору "ВИМ-Авиа" по делу о мошенничестве дали почти 4 года колонии

Гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева по делу о мошенничестве приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Однако он и главный бухгалтер авиакомпании Екатерина Пантелеева за время следствия уже фактически отбыли наказание, поэтому будут освобождены.

По данным уголовного дела, с 2015 года в течение двух лет Кочнев и Пантелеева закупали нефтепродукты и топливо для нужд авиакомпании по завышенным ценам у подконтрольных фирм.

Ущерб составил более 600 миллионов рублей. Кроме того, "ВИМ-Авиа" в результате стала банкротом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.