Новости регионов: власти Анапы подали иск на 211 млн руб к владельцам затонувших танкеров

Администрация Анапы подала иск к владельцам затонувших танкеров "Волгонефть", в котором потребовала взыскать 211 миллионов рублей. Эта та сумма, которая уже ушла на ликвидацию последствий ЧС.

В Ульяновской области загорелся склад магния. Пожар возник на местном предприятии. По словам очевидцев, были слышны хлопки. Огонь охватил 100 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пламя. Всего к тушению возгорания были привлечены 65 человек и более 20 единиц техники.

Самый большой крытый стадион Урала открылся в Екатеринбурге. Им оказалась "УГМК-Арена" – домашняя площадка хоккейного клуба "Автомобилист". Команда уже провела на арене свой первый матч.

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