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10 марта, 22:30

Происшествия

Новости регионов: власти Анапы подали иск на 211 млн руб к владельцам затонувших танкеров

Новости регионов: власти Анапы подали иск на 211 млн руб к владельцам затонувших танкеров

Блогеру Александре Митрошиной грозит до 7 лет колонии

Митрошина и Блиновская уклонялись от уплаты налогов по похожим схемам

Блогер Александра Митрошина проведет под домашним арестом 1,5 месяца

Блогеру Александре Митрошиной грозит до 7 лет колонии

Суд отказал в переносе в Москву рассмотрения иска к владельцу танкера "Волгонефть-212"

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Блогер Александра Митрошина заявила, что уплатила долги перед ФНС

"Актуальный репортаж": блогера Митрошину отправили под домашний арест

Суд рассмотрел дело блогера Митрошиной и отправил ее под домашний арест

Администрация Анапы подала иск к владельцам затонувших танкеров "Волгонефть", в котором потребовала взыскать 211 миллионов рублей. Эта та сумма, которая уже ушла на ликвидацию последствий ЧС.

В Ульяновской области загорелся склад магния. Пожар возник на местном предприятии. По словам очевидцев, были слышны хлопки. Огонь охватил 100 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пламя. Всего к тушению возгорания были привлечены 65 человек и более 20 единиц техники.

Самый большой крытый стадион Урала открылся в Екатеринбурге. Им оказалась "УГМК-Арена" – домашняя площадка хоккейного клуба "Автомобилист". Команда уже провела на арене свой первый матч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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