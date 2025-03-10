Блогер Александра Митрошина проведет под домашним арестом 1,5 месяца

Блогер Александра Митрошина проведет ближайшие 1,5 месяца под домашним арестом без интернета и телефона. Такое решение принял Чертановский суд Москвы. При этом сторона защиты заявила, что все долги по налогам Митрошина уже погасила.

По данным следствия, блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей и легализовала часть денег, купив квартиру на Большой Дмитровке.

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