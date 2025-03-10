Суд рассмотрел дело блогера Митрошиной и отправил ее под домашний арест

В Чертановском суде Москвы была избрана мера пресечения для блогера Александры Митрошиной. Суд постановил отправить ее под домашний арест, несмотря на то, что она признала свою вину в налоговых нарушениях.

Митрошина заявила, что уже погасила все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По словам адвоката, для этого она была вынуждена распродать все свое имущество.

В ходе заседания обсуждались не только детали ее финансовых проблем, но и возможные последствия ее действий для репутации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.