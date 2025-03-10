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10 марта, 14:15

Шоу-бизнес

Суд рассмотрел дело блогера Митрошиной и отправил ее под домашний арест

Суд рассмотрел дело блогера Митрошиной и отправил ее под домашний арест

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В Чертановском суде Москвы была избрана мера пресечения для блогера Александры Митрошиной. Суд постановил отправить ее под домашний арест, несмотря на то, что она признала свою вину в налоговых нарушениях.

Митрошина заявила, что уже погасила все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По словам адвоката, для этого она была вынуждена распродать все свое имущество.

В ходе заседания обсуждались не только детали ее финансовых проблем, но и возможные последствия ее действий для репутации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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