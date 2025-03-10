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10 марта, 11:45

Шоу-бизнес

В Чертановском суде началось заседание по уголовному делу Александры Митрошиной

В Чертановском суде началось заседание по уголовному делу Александры Митрошиной

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В Чертановском суде началось заседание по уголовному делу Александры Митрошиной. В СК сообщили, что будут ходатайствовать о лишении свободы. При этом прокуратура попросила отправить Митрошину под домашний арест.

Блогера подозревают в легализации средств в особо крупном размере. По данным следствия, речь идет о приобретении свыше 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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