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Происшествия

Суд арестовал двух фигурантов дела о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска

Суд арестовал двух фигурантов дела о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска

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Суд арестовал на два месяца обоих фигурантов дела о взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. За три дня до трагедии они были в нескольких квартирах того самого дома, проверяли техническое состояние газовых плит.

В результате ЧП обрушились два подъезда и начался пожар. Известно, что 50 человек эвакуировали. 13 погибли, еще 14 жителей удалось спасти, причем девять из них находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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судыпроисшествиярегионывидеоАлина Гилева
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