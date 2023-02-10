Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Происшествия

"Актуальный репортаж": владелицу ювелирного бренда обвинили в мошенничестве на 200 млн руб

"Актуальный репортаж": владелицу ювелирного бренда обвинили в мошенничестве на 200 млн руб

Экс-губернатор Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов

Суд арестовал фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске на два месяца

"Московский патруль": суд вынес приговор бывшим партнерам убитого миллиардера Минеева

"Московский патруль": суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве родителей

В Москве судят представителей крупнейшей билетной мафии

"Московский патруль": в столичный суд доставили администратора телеграм-канала "Новый Век"

"Актуальный репортаж": американка проведет 13 суток за решеткой за выгул теленка в Москве

Присяжные признали Фургала виновным по всем инкриминируемым эпизодам

Михаил Ефремов попросил о смягчении наказания

Суд отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol. Ее обвиняют в мошенничестве почти на 200 миллионов рублей. На сайте фирма предлагала украшения по индивидуальному заказу. Например, можно было купить кольцо из белого золота за 90 тысяч долларов.

По версии следствия, обвиняемая получала деньги, а клиент свой заказ – нет. В прокуратуре отметили, что от действий предпринимательницы пострадало восемь человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваЕвгений Неумоин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика