"Актуальный репортаж": владелицу ювелирного бренда обвинили в мошенничестве на 200 млн руб

Суд отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol. Ее обвиняют в мошенничестве почти на 200 миллионов рублей. На сайте фирма предлагала украшения по индивидуальному заказу. Например, можно было купить кольцо из белого золота за 90 тысяч долларов.

По версии следствия, обвиняемая получала деньги, а клиент свой заказ – нет. В прокуратуре отметили, что от действий предпринимательницы пострадало восемь человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.