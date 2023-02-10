Экс-губернатор Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов

Суд назначил экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу наказание в виде 22 лет колонии строго режима за организацию и покушение на убийства конкурентов в 2004–2005 годах.

В начале февраля суд присяжных признал Фургала виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.