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Происшествия

Экс-губернатор Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов

Экс-губернатор Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов

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Присяжные признали Фургала виновным по всем инкриминируемым эпизодам

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Присяжные признали Фургала виновным в организации двух убийств и в покушении на убийство

Суд назначил экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу наказание в виде 22 лет колонии строго режима за организацию и покушение на убийства конкурентов в 2004–2005 годах.

В начале февраля суд присяжных признал Фургала виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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