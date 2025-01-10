Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 19:45

Политика

Новости мира: Трампа осудили по уголовной статье за 10 дней до инаугурации

Новости мира: Трампа осудили по уголовной статье за 10 дней до инаугурации

Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова доставили в Басманный суд Москвы

Предполагаемого убийцу генерала Кириллова доставили в суд

"Московский патруль": предпринимательница Битмама не признала вину по делу о мошенничестве

"Московский патруль": дочь Tinder-афериста Абулова посадили на 7 лет

Новости регионов: пособников иностранных мошенников задержали в Петербурге

Блогер из Москвы выиграла суд по делу о краже идей видеороликов

"Московский патруль": называвший себя мотомагом мошенник получил условный срок

"Московский патруль": по делу о хищении при закупке машин для ГИБДД взыскано 1,1 млрд руб

Обувную компанию Ralf Ringer признали банкротом

Суд в Нью-Йорке назначил наказание избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе. Избранный президент был "безусловно освобожден" за 10 дней до своей инаугурации. Человек, осужденный по уголовной статье, впервые в истории США займет пост главы государства. Конституция Штатов этого не запрещает. Команда Трампа уже заявила, что обжалует решение суда.

Между тем президент Чада Идрис Деби заявил, что террористы напали на президентский дворец, чтобы убить его и устроить госпереворот в стране. Боевики одной из запрещенных в России группировок атаковали резиденцию в столице республики вечером 8 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыполитиказа рубежомпроисшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика