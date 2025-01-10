Новости мира: Трампа осудили по уголовной статье за 10 дней до инаугурации

Суд в Нью-Йорке назначил наказание избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе. Избранный президент был "безусловно освобожден" за 10 дней до своей инаугурации. Человек, осужденный по уголовной статье, впервые в истории США займет пост главы государства. Конституция Штатов этого не запрещает. Команда Трампа уже заявила, что обжалует решение суда.

Между тем президент Чада Идрис Деби заявил, что террористы напали на президентский дворец, чтобы убить его и устроить госпереворот в стране. Боевики одной из запрещенных в России группировок атаковали резиденцию в столице республики вечером 8 января.

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