Устроивший стрельбу в столичном МФЦ не будет обжаловать арест

Сергей Глазов, устроивший стрельбу в столичном МФЦ, не будет обжаловать свой арест. При этом он раскаялся в содеянном.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал мужчину на два месяца – до 7 февраля 2022 года.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица", "Оборот оружия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.