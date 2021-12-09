Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в столичном МФЦ

Пресненский суд арестовал на два месяца Сергея Глазова, который открыл стрельбу в МФЦ Рязанского района столицы. Он пробудет в изоляторе до 7 февраля 2022 года.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица", "Оборот оружия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.