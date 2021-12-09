Суд арестовал мужчину, застрелившего двух человек в МФЦ Москвы

Пресненский районный суд арестовал Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы.

Стрельбу в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице 7 декабря открыл 45-летний житель столицы. Сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции обезвредил и задержал злоумышленника. Георгия Домолаева представят к государственной награде.

В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. Ребенку провели успешную операцию.