Пресненский суд решит вопрос об аресте стрелявшего в МФЦ в столице

Пресненский суд на данный момент решает вопрос об аресте Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ в столице.

Следователи настаивают на том, чтобы стрелок оставался в изоляторе до суда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.