Пресненский суд столицы изберет меру пресечения устроившему стрельбу в МФЦ

Пресненский суд столицы изберет меру пресечения Сергею Глазову, устроившему стрельбу в МФЦ Рязанского района.

Инцидент произошел 7 декабря. Стрельбу внутри помещения открыл 45-летний житель Москвы. Он признал вину.

В результате погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Задержал вооруженного ножом и пистолетом злоумышленника сотрудник миграционного подразделения полиции. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.



Обвинение попросит об аресте стрелявшего в столичном центре госуслуг



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.