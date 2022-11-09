Блогера Некоглая выдворят из РФ

Суд Москвы постановил выдворить из России блогера Николая Лебедева, больше известного как Некоглай из-за нарушения закона о миграции. Также он выплатит в штраф в размере пяти тысяч рублей.

Тиктокер прославился тем, что выложил пародию на российского солдата, который в окопе откидывает гранаты, сброшенные на него с украинского дрона. Позже ролик он удалил, но видео успело разойтись по Сети. Его поступок попросили проверить Генпрокуратуру.

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