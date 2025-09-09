Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 22:45

Происшествия

Суд в Москве назначил компенсацию семье пострадавшей от падения бутылки девочки

Суд в Москве назначил компенсацию семье пострадавшей от падения бутылки девочки

"Московский патруль": семья пострадавшей от падения бутылки девочки получит компенсацию

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине за попытку оклеветать полицейского

"Московский патруль": владелиц зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Хозяек зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в выводе средств по подложным документам

"Московский патруль": суд приговорил к 6 годам водителя за смертельное ДТП в столице

"Московский патруль": блогерам Чекалиным предъявлено обвинение

Новости регионов: почти 10 лет колонии запросили для производителей "Мистер Сидра"

Долина вернула квартиру, которую продала под влиянием мошенников за 112 млн рублей

Суд в Москве постановил выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей семье пострадавшей 3-летней девочки, которой на голову упала стеклянная бутылка.

Инцидент произошел в июне. Москвич уронил бутылку с 24-го этажа многоквартирного дома на голову ребенка. В результате девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мама несовершеннолетней сочла назначенную судом сумму недостаточной. По ее словам, в сентябре дочери предстоит пройти дорогостоящий курс лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиягородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика