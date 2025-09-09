Суд в Москве назначил компенсацию семье пострадавшей от падения бутылки девочки

Суд в Москве постановил выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей семье пострадавшей 3-летней девочки, которой на голову упала стеклянная бутылка.

Инцидент произошел в июне. Москвич уронил бутылку с 24-го этажа многоквартирного дома на голову ребенка. В результате девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мама несовершеннолетней сочла назначенную судом сумму недостаточной. По ее словам, в сентябре дочери предстоит пройти дорогостоящий курс лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.