Хозяек зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Суд в Подмосковье не стал избирать меру пресечения хозяевам зоогостиницы в Чехове. Их не отправили под домашний арест, несмотря на ходатайство следствия и владельцев питомцев.

Сотрудников зоогостиницы подозревают в жестоком обращении с животными и мошенничестве. Они брали собак на передержку и воспитание, но вместо этого морили голодом, держали в тесных клетках и даже применяли электрошокеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.