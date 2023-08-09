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09 августа, 18:15

Шоу-бизнес

Суд арестовал десятки счетов, элитные иномарки, мотоцикл и лодку Блиновской

Суд арестовал десятки счетов, элитные иномарки, мотоцикл и лодку Блиновской

Пресненский суд арестовал машины, мотоцикл и моторную лодку Блиновской

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У блогера Елены Блиновской арестовали еще не всю собственность. По требованию следствия, обеспечительные меры Пресненский суд наложил еще на 12 банковских и 54 расчетных счетов. Также под арест попали четыре элитных машины, мотоцикл, моторная лодка и семь автоприцепов.

По данным СМИ, счета половины компаний принадлежат супругу Блиновской. Их ежегодную выручку оценивают в 500 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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