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Шоу-бизнес

Пресненский суд арестовал машины, мотоцикл и моторную лодку Блиновской

Пресненский суд арестовал машины, мотоцикл и моторную лодку Блиновской

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Пресненский суд Москвы арестовал у блогера Елены Блиновской четыре элитных автомобиля, мотоцикл и моторную лодку, а также 12 банковских счетов и более полусотни расчетных счетов компаний. Как пишет ТАСС, их выручка приносила блогеру и ее супругу около полумиллиарда рублей в год.

В июле суд уже арестовывал часть недвижимости Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате налогов на сумму около миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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