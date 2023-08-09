Пресненский суд арестовал машины, мотоцикл и моторную лодку Блиновской

Пресненский суд Москвы арестовал у блогера Елены Блиновской четыре элитных автомобиля, мотоцикл и моторную лодку, а также 12 банковских счетов и более полусотни расчетных счетов компаний. Как пишет ТАСС, их выручка приносила блогеру и ее супругу около полумиллиарда рублей в год.

В июле суд уже арестовывал часть недвижимости Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате налогов на сумму около миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.