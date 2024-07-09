Суд арестовал обвиняемого в убийстве скейтера в Москве

Замоскворецкий суд отправил под арест Андрея Демина, обвиняемого в убийстве скейтера Константина Балишанского. Так, в изоляторе он пробудет минимум 29 дней.

По данным из прокуратуры, убийство он совершил из давней личной неприязни. В начале июня Демин преследовал свою жертву на западе столицы. После смертельного выстрела он сумел скрыться. Оперативники задержали мужчину в соседнем районе через несколько часов.

В суде также присутствовали медики из-за того, что Демин был ранен при задержании. Он провел в реанимации три недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.