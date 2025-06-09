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09 июня, 11:30

Транспорт

Авиакомпания "Победа" собирается обжаловать решение суда о габаритах ручной клади

Авиакомпания "Победа" собирается обжаловать решение суда о габаритах ручной клади

Авиакомпанию "Победа" обязали увеличить габариты ручной клади

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Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади

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Авиакомпания "Победа" намерена оспорить решение Щербинского суда, который обязал перевозчика увеличить минимальные размеры ручной клади до 36х30х27 сантиметров. Ранее перевозчик установил крайне жесткие требования – например, толщина сумки не должна была превышать 4 сантиметра, а покупки из Duty Free требовалось помещать в пакеты 10х10х5 сантиметров.

В "Победе" утверждали, что ограничения основаны на рекомендациях производителей самолетов и связаны с вопросами безопасности. Тем не менее суд постановил, что эти нормы нарушают права пассажиров. Несмотря на то, что решение еще не вступило в законную силу, авиакомпания заявила о намерении подать апелляцию в Мосгорсуд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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