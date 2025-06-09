Авиакомпанию "Победа" обязали увеличить габариты ручной клади. Решение по делу о заниженных нормативах вынес Щербинский районный суд. Иск подал московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В заявлении он указал, что проверка выявила крайне малые, необоснованные габариты провоза ручной клади.

Теперь перевозчик должен увеличить разрешенные размеры. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, законных оснований для этого нет.

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