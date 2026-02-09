Блогер Лерчек не приехала на заседание в Гагаринский суд Москвы

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) не явилась на заседание по своему делу в Гагаринский суд Москвы.

По словам представителя девушки, блогеру стало плохо ночью, из-за чего пришлось экстренно вызвать скорую помощь.

Сам процесс касается вывода за границу 250 миллионов рублей. В числе обвиняемых фигурирует не только сама интернет-знаменитость, но и ее бывший супруг Артем Чекалин.

