Гагаринский суд заслушает дело блогера Лерчек 9 февраля

Гагаринский суд Москвы заслушает дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. – Прим. ред.) и ее бывшего супруга 9 февраля. Их обвиняют в выводе за границу 250 миллионов рублей по подложным документам.

На предыдущем заседании один из экспертов Федеральной налоговой службы, допрошенный обвинением, заявил, что нарушения валютного законодательства не было. Суд должен определить свою позицию по этому заявлению и решить, будут ли допрошены другие свидетели.

