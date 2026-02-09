Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 11:45

Шоу-бизнес

Гагаринский суд заслушает дело блогера Лерчек 9 февраля

Гагаринский суд заслушает дело блогера Лерчек 9 февраля

Суд предъявил обвинение исполнителю покушения на генерала Алексеева

Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта Алексеева

"Московский патруль": суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве двух человек

Суд отправил на принудительное лечение напавшего на ребенка в Шереметьево

"Московский патруль": напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину отправили на лечение

"Московский патруль": в столичный суд доставили членов мошеннической ОПГ

Мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево, отправили на принудительное лечение

Долг блогера Митрошиной перед налоговой увеличился на 5 млн из-за пени и штрафов

Свидетели по делу блогера Митрошиной выступили на заседании Тверского суда

Гагаринский суд Москвы заслушает дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. – Прим. ред.) и ее бывшего супруга 9 февраля. Их обвиняют в выводе за границу 250 миллионов рублей по подложным документам.

На предыдущем заседании один из экспертов Федеральной налоговой службы, допрошенный обвинением, заявил, что нарушения валютного законодательства не было. Суд должен определить свою позицию по этому заявлению и решить, будут ли допрошены другие свидетели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаДиана Жукова

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика