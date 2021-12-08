Суд может арестовать Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ в столице

Суд может арестовать Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ "Рязанский". Обвинение ему также планируют предъявить 8 декабря, пока продолжается допрос.

Мужчина застрелил двух человек, еще четверо пострадали. Среди них – ребенок.