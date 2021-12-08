Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

Научное судно "Академик Иоффе", арестованное в Дании, идет в Россию. С него снят арест, наложенный по иску канадской компании, которая ранее брала корабль в аренду и устраивала на нем круизы. "Академика Иоффе" задержали 1 ноября на рейде порта Скаген. Находившимся на борту ученым пришлось вернуться в Россию.

Транзит газа из России через Украину за месяц вырос почти на 16 процентов. Объем перекаченного топлива превысил 3 миллиарда кубометров. Об этом сообщила компания "Оператор ГТС Украины". Там заявляют о готовности еще увеличить пропускную способность. Пока же 80% от общего объема получила Словакия. Почти на 90% по сравнению с октябрем выросли поставки газа в Молдавию, на 13% увеличилось потребление в Польше. Транзит российского газа приносит Украине примерно 3 миллиарда долларов ежегодно.

Конгресс Перу проголосовал против импичмента в отношении президента Педро Кастильо. Ранее его обвинили в нецелевом использовании госсредств при проведении предвыборной кампании. В петиции предлагалось объявить о постоянной моральной недееспособности политического лидера. В итоге конгресс Перу отклонил предложение группы оппозиционных депутатов.

Депутаты конгресса Перу проголосовали против начала процесса импичмента в отношении президента. Пленум Конгресса 76 голосами против, 46 за при 4 воздержавшихся отклонил рассмотрение петиции 1222, в которой предлагается объявить о постоянной моральной недееспособности президента республики.

В середине августа глава МИД Перу Эктор Бехар подал в отставку после того, как стали публичными его прежние неоднозначные высказывания о терроризме и военно-морских силах страны. В начале октября в отставку ушел премьер-министр Перу Гидо Бельидо, в отношении которого ведется расследование из-за слов сочувствия, выраженных в адрес террористической группировки.

Россия может оспорить решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота, которая принадлежит музеям Крыма. В следующем году дело должно быть подано в Верховный суд Нидерландов. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он добавил, что участвовать в этом будут Музей Алларда Пирсона, крымские музеи и Украина, которая вошла в эту историю позже. Швыдкой отметил, что будет довольно сложно вводить еще одного игрока.

Особняк из легендарного фильма сдали в аренду. Сдали его меньше, чем за час через популярный сервис аренды. Провести в доме можно одну ночь. Там все как в кино: над лестницей банка с краской. На ужин пицца или макароны с сыром. Объявление на сайте от имени старшего брата главного героя фильма Кевина. Все удовольствие стоит 25 долларов.

Месси, который на днях в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча", обошел Пеле по количеству забитых голов. Футболист ПСЖ забил сразу два мяча бельгийскому Брюгге и теперь на его счету 758 голов. Лидером рейтинга является австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан, отправивший 805 мячей в ворота соперников. Но скорее его догонит Криштиану Роналду. Ему нужно всего пять голов.