Суд Москвы арестовал зачинщиков драки в Новых Ватутинках

Зачинщиков драки в Новых Ватутинках арестовал Щербинский суд Москвы. При этом одному из четырех обвиняемых нет 18 лет. Всем предъявлена статья о покушении на убийство по предварительному сговору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.