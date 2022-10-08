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Происшествия

Водителя Ксении Собчак признали виновным в смертельном ДТП

Водителя Ксении Собчак признали виновным в смертельном ДТП

Обвиняемого в поджоге машин возле "Москва-Cити" отправили под домашний арест

Обвиняемый в поджоге автомобилей в "Москва-Сити" отправлен под домашний арест

Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии-поселения из-за ДТП в Сочи

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Водителя Ксении Собчак суд приговорил к двум годам в колонии-поселении. Мужчину признали виновным в смертельном ДТП.

В октябре прошлого года на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, в котором ехала журналистка, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, а тот по инерции столкнулась с микроавтобусом. В результате один человек погиб, несколько пострадали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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