Новости регионов: почти 10 лет колонии запросили для производителей "Мистер Сидра"

В Самаре прокурор запросил почти 10 лет колонии для каждого из фигурантов дела об отравлении алкогольным напитком "Мистер Сидр". В результате его употребления скончались 50 человек. На суде бизнесмены-производители заявили, что не знали о присутствии в рецептуре метанола.

В горах Сочи временно приостановили работу канатные дороги. Все из-за приближения грозового фронта. В ближайшие три дня в регионе существует риск схода селей, прогнозируются шквалистый ветер, крупный град и подъем уровня воды в реках. Над морем возможно образование смерчей.

