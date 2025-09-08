Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 16:30

Происшествия

Новости регионов: почти 10 лет колонии запросили для производителей "Мистер Сидра"

Новости регионов: почти 10 лет колонии запросили для производителей "Мистер Сидра"

Долина вернула квартиру, которую продала под влиянием мошенников за 112 млн рублей

Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах на счета нерезидентов в валюте

Двое москвичей предстанут перед судом по обвинению в порче имущества в общественных местах

Суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой

Задержанная Аглая Тарасова раскаялась в попытке провезти наркотики в Россию

"Московский патруль": мошенники выманили у школьницы 8 миллионов рублей

"Московский патруль": столичный суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-супруги

"Московский патруль": экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии

"Московский патруль": суд Москвы избрал меру пресечения экс-директору Театра сатиры

В Самаре прокурор запросил почти 10 лет колонии для каждого из фигурантов дела об отравлении алкогольным напитком "Мистер Сидр". В результате его употребления скончались 50 человек. На суде бизнесмены-производители заявили, что не знали о присутствии в рецептуре метанола.

В горах Сочи временно приостановили работу канатные дороги. Все из-за приближения грозового фронта. В ближайшие три дня в регионе существует риск схода селей, прогнозируются шквалистый ветер, крупный град и подъем уровня воды в реках. Над морем возможно образование смерчей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествияпогодарегионывидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика