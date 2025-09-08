Долина вернула квартиру, которую продала под влиянием мошенников за 112 млн рублей

Лариса Долина вернула себе пятикомнатную квартиру в Хамовниках, которую продала под влиянием телефонных мошенников за 112 миллионов рублей. Суд оставил за ней право собственности.

Разбирательства длились около полугода. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась со встречным иском о выселении Долиной. Дела объединили в одно производство и рассматривали в закрытом режиме.

