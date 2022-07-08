В Нидерландах опустели полки магазинов из-за протестов фермеров. Видео полупустых супермаркетов публикуют соцсети.

Судя по кадрам, купить можно только консервы и молоко долгого хранения. Фруктов, овощей, а также мяса и рыбы, по словам людей, в магазинах нет. Протесты начались в начале недели. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.