Суд арестовал украинского пилота, потерпевшего крушение в Брянской области

Украинский пилот, задержанный после крушения легкомоторного самолета в Брянской области, арестован до 4 мая. К этому времени следствие установит детали проникновения Александра Морозова на российскую территорию.

При задержании мужчина пытался выдать себя за гражданского летчика, которому якобы поступило задание просто слетать "на юг" и сфотографировать местность. Выяснилось, что с 2014 года Морозов активно сотрудничал с ВСУ.

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