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Экономика

Новости часа: суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Новости часа: суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Басманный суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

Новости часа: суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск Наталью Вовк

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"Московский патруль": суд в Москве арестовал ректора РБУ Михаила Балыхина

Арестованы двое обвиняемых в вымогательстве денег у главы "Ростеха"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предполагаемого виновника пожара в Костроме, в котором погибли 13 человек, арестовали на два месяца. Об этом сообщил суд.

Ограничение полетов в 11 городов юга и центральной части РФ продлили до 15 ноября. Такое сообщение опубликовала Росавиация.

Косметические бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в РФ. Об этом заявил Минпромторг.

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