Новости часа: суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предполагаемого виновника пожара в Костроме, в котором погибли 13 человек, арестовали на два месяца. Об этом сообщил суд.

Ограничение полетов в 11 городов юга и центральной части РФ продлили до 15 ноября. Такое сообщение опубликовала Росавиация.

Косметические бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в РФ. Об этом заявил Минпромторг.