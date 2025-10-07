Суд арестовал владельца склада по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Суд арестовал владельца склада, где хранился суррогатный алкоголь, от которого скончались жители Ленобласти. Злоумышленник организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая была изъята в качестве доказательств. Об отравлениях людей стало известно еще 26 сентября. По последним данным, из-за случившегося погибло 45 человек.

Мебельный склад загорелся в Екатеринбурге. Огонь распространился на площади почти 1 000 квадратных метров. В настоящее время пожарные смогли локализовать возгорание. При этом во время инцидента на территории промышленного предприятия никого не было. В результате никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

