Телеведущий Родригез попросил суд снизить алименты на детей и бывшую жену

Телеведущий Тимур Родригез подал иск в Пресненский суд с требованием сократить ежемесячные выплаты бывшей супруге Анне Девочкиной и их двоим детям. Сейчас он платит 1,5 миллиона рублей на детей и 500 тысяч рублей на содержание экс-жены.

В суде телеведущий попросил уменьшить общую сумму до 500 тысяч рублей в месяц. Развод супругов был оформлен в мае после 16 лет брака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.