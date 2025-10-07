Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 11:30

Шоу-бизнес

Телеведущий Родригез попросил суд снизить алименты на детей и бывшую жену

Телеведущий Родригез попросил суд снизить алименты на детей и бывшую жену

Футболист Аршавин подал иск в суд для уменьшения алиментов

"Вопрос спорный": россиянку, оставившую в аэропорте ребенка, лишили родительских прав

"Московский патруль": суд Москвы перенес заседание по убийству байкера в Люблине

"Московский патруль": избившему подростка-питбайкера жителю Подмосковья вынесен приговор

Новости регионов: суд арестовал обвиняемого в отравлении алкоголем жителей Ленобласти

Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике в Савеловский суд

"Московский патруль": суд в Москве вынес приговор нападавшим на людей подросткам

Новости регионов: в Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого вида орангутанов

Суд рассмотрит дело футболиста Аршавина об уменьшении алиментов 9 октября

Телеведущий Тимур Родригез подал иск в Пресненский суд с требованием сократить ежемесячные выплаты бывшей супруге Анне Девочкиной и их двоим детям. Сейчас он платит 1,5 миллиона рублей на детей и 500 тысяч рублей на содержание экс-жены.

В суде телеведущий попросил уменьшить общую сумму до 500 тысяч рублей в месяц. Развод супругов был оформлен в мае после 16 лет брака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоЕвгения МирошкинаАрина Устюкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика