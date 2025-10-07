07 октября, 11:30Шоу-бизнес
Телеведущий Родригез попросил суд снизить алименты на детей и бывшую жену
Телеведущий Тимур Родригез подал иск в Пресненский суд с требованием сократить ежемесячные выплаты бывшей супруге Анне Девочкиной и их двоим детям. Сейчас он платит 1,5 миллиона рублей на детей и 500 тысяч рублей на содержание экс-жены.
В суде телеведущий попросил уменьшить общую сумму до 500 тысяч рублей в месяц. Развод супругов был оформлен в мае после 16 лет брака.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.