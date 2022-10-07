Совладельца "Зимней вишни" осудили на 8 лет за взятку

Кемеровский суд вынес приговор бывшему гендиректору ТРЦ "Зимняя вишня". Вячеслав Вишневский получил восемь лет колонии строгого режима за дачу взятки главе Госстройнадзора при реконструкции торгового центра. Кроме того, он должен выплатить штраф в тройном размере этой взятки, то есть 21 миллион рублей.

Установлено, что Вишневский через посредника передал деньги, чтобы провести ремонт в ТРЦ без разрешения на строительство. Также был нарушен проект, предусматривающий автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания.

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