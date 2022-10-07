Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:15

Происшествия

Совладельца "Зимней вишни" осудили на 8 лет за взятку

Совладельца "Зимней вишни" осудили на 8 лет за взятку

"Москва и мир": новая школа в столице и запуск корабля Crew Dragon

"Москва и мир": новая школа в столице и ураган "Иэн" в США

"Москва и мир": обновленный сквер в районе Свиблово и запуск корабля Crew Dragon

"Москва и мир": принятие четырех субъектов в состав РФ и ураган "Иэн" в США

В Кемерове началось оглашение приговора бывшему гендиректору ТЦ "Зимняя вишня"

"Московский патруль": суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в Троицке

"Московский патруль": Маругова дала показания в суде

В Ижевске задержали директора ЧОПа, охранявшего школу в Ижевске

Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" признался в даче взятки при строительстве здания

Кемеровский суд вынес приговор бывшему гендиректору ТРЦ "Зимняя вишня". Вячеслав Вишневский получил восемь лет колонии строгого режима за дачу взятки главе Госстройнадзора при реконструкции торгового центра. Кроме того, он должен выплатить штраф в тройном размере этой взятки, то есть 21 миллион рублей.

Установлено, что Вишневский через посредника передал деньги, чтобы провести ремонт в ТРЦ без разрешения на строительство. Также был нарушен проект, предусматривающий автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика