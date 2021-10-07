Суд продлил арест москвичке, сбившей трех детей на переходе в Солнцеве

Суд на полгода продлил арест Валерии Башкировой. Она сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцеве.

Изначально 19-летняя девушка находилась под домашним арестом. Но когда в больнице умер второй ребенок, меру пресечения изменили, и Башкирову посадили в СИЗО. Она находится там с июля.

Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.