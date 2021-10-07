Суд продлил арест Башкировой по делу о смертельном ДТП с детьми в Москве

Суд с учетом позиции прокуратуры города Москвы продлил Валерии Башкировой срок содержания под стражей до 24 марта 2022 года.

Ей назначено судебное заседание по делу в общем порядке судебного разбирательства на 21 октября 2021 года.

Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако 19 июля суд принял решение перевести ее на два месяца в СИЗО. Позже срок ареста Башкировой был продлен до 16 октября 2021 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.