СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения мужчины в метро Москвы

Дело о покушении на убийство возбудили после резонансного избиения молодого человека в московском метро. Об этом сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел 4 октября в 18:50 в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Трое мужчин избили человека. По словам пострадавшего, конфликт начался из-за девушки, которая попросила нападавших вести себя тише. Мужчина заступился за пассажирку, после чего на него напали.

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