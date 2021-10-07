СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения москвича в метро

Дело о покушении на убийство возбудили после резонансного избиения молодого человека в московском метро. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ открыть новое уголовное дело по факту избиения мужчины.

Инцидент произошел 4 октября в 18:50 в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Трое мужчин избили человека. По словам пострадавшего, конфликт начался из-за девушки, которая попросила нападавших вести себя тише. Мужчина заступился за пассажирку, после чего на него напали.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет.

Подозреваемых в избиении мужчины в метро Москвы проверят на совершение аналогичных преступлений.