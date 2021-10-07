Троих обвиняемых в жестоком избиении москвича в метро арестовали

Троих приезжих, которые жестоко избили москвича в метро, могут обвинить в покушении на убийство. Пока их закрыли в изолятор за побои и хулиганство. Возбудить новое дело поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Все трое уже были судимы, а при задержании оказали сопротивление полицейским. И это тоже скажется при вынесении наказания.

Все случилось в среду. Трое мужчин избили 25-летнего пассажира на Арбатско-Покровской линии в метро. При этом они угрожали расправиться с любым, кто попытается помочь пострадавшему. А все потому, что молодой человек заступился за девушку, которая сделала замечание шумной компании. Они вели себя нагло, громко разговаривали и матерились.

Избитый молодой человек находится в больнице в тяжелом состоянии. У него сломаны нос и кости лица. А нападавших задержали. Их вычислили по камерам наблюдения и взяли еще до того, как они вышли из метро.

Сообщают, что они стали сопротивляться, а один даже бросился на полицейского с ножом. Тем не менее, все трое оказались в отделении. А потом суд арестовал их на два месяца на время следствия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.