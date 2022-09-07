Новости часа: суд арестовал директора турфирмы из-за гибели 9 человек на Ключевской Сопке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд на два месяца арестовал директора турфирмы по делу о гибели девяти человек на Ключевской Сопке. Об этом сообщило следствие.

Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидировали. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Раненый белый медведь, которого привезли из Красноярска в Москву, отходит от наркоза. Об этом рассказал Московский зоопарк.