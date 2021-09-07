Комик Мирзализаде подал иск об отмене запрета на пожизненный въезд в РФ

Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД. Он требует отменить пожизненный запрет на въезд в Россию.

Ранее в министерстве внутренних дел признали нежелательным пребывание стендапера в стране. Поскольку в одном из своих публичных выступлений он допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду. За это суд еще и арестовал его на 10 суток.

Свою вину комик тогда не признал, но извинился перед теми, кого задели его слова.

У Мирзализаде белорусское гражданство. В марте этого года он получил вид на жительство в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.